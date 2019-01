Ancelotti: «Doppia gara speciale col Milan. E Allan non si muove»

«Servono quattro gare per la finale, anche se la prossima sarà impegnativa». Carlo Ancelotti già pensa al futuro e mette subito da parte il 2-0 sul Sassuolo che vale i quarti. «Stasera l’abbiamo interpretata nel modo giusto e abbiamo giocato bene. Con il Milan ne giocheremo due in tre giorni, sarà per me molto particolare ma se vogliamo arrivare in fondo bisogna superare questi ostacoli difficili. La Coppa resta un nostro obiettivo, vogliamo fare bene sempre».



«Per la rosa che abbiamo non possiamo permetterci di lasciare da parte qualche obiettivo, dobbiamo giocarcela con tutti», ha continuato ai microfoni di Rai Sport. «In campionato siamo dietro di nove punti che non sono pochi, ma non si molla. Lotteremo fino alla fine come sempre. Insigne ha fatto un’ottima partita, il gol è un dettaglio perché ha giocato più esterno lavorando per la squadra. Il suo gol ci mancherà quando non riusciremo a farne senza di lui».



Ma il Napoli non sa se con la Lazio ci sarà Koulibaly tra i disponibili. «Non so ancora se gli sarà tolta la squalifica: il problema è stato sollevato, speriamo ci sia chiarezza e responsabilità da parte di tutti nel prendere le giuste decisioni. Interrompere una partita non è un dramma, sarebbe un segnale forte per tutti» ha detto. E sul mercato: «Dalla Francia per Allan non arriva alcuna offerta, è un nostro calciatore e non ne devo parlare con il presidente. Non ci sono grosse operazioni previste, speriamo che il mercato finisca presto così ci concentriamo solo sul campo».

