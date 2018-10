Ancelotti e quell'esonero a Parigi un anno fa col Bayern

di Pino Taormina e Roberto Ventre

Inviati a Parigi



Se non è la sfida della verità poco ci manca. Ancelotti lo sa bene che Parigi è un crocevia per i sogni di grandezza del Napoli. Carlo torna qui e i ricordi sono agrodolci. Vero ha vinto anche col Psg ma al Parco dei principi si è consumato un anno fa il suo unico esonero con la stagione in corso. Il Bayern perse 3-0 e poche ore dopo arrivò il benservito bavarese. Stasera ci sarà la tradizionale seduta sul terreno di gioco. Ancelotti ha le idee chiare sulla formazione ma di sicuro non le svelerà. L'impressione è che possa riproporre la difesa coi tre centrali proprio come con il Liverpool. D'altronde Cavani e compagnia sono autentici demoni col pallone tra i piedi. Ospina tornerà tra i pali e a centrocampo quelli sicuri del posto sono al Allan Zielinski e Callejon. Hamsik in vantaggio su Fabian. E in attacco: Insigne c'è e giocherà. È Mertens sembra in condizioni migliori rispetto a Milik.

