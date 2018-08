Ancelotti comincia con una vittoria: «Ci tenevamo a iniziare così»

«C’era molta emozione stasera e anche la partita me l’ha data. Abbiamo giocato bene, soffrendo un po’ alla fine ma ci sta, siamo alla prima giornata». Queste le prime parole di Carlo Ancelotti al termine della gara vinta con la Lazio. «L’inizio è stato un po’ lento, la creazione del gioco era un po’ timida, ma credo siano problemi di inizio stagione. Il gol ci ha svegliati dal torpore e abbiamo cominciato a giocare. La squadra si sta impegnando a cambiare qualcosa, certamente dovremo crescere e migliorare ma questo è un gruppo sano e anche in una gara sofferta come questa abbiamo dato il meglio».



«L’Olimpico è stato il mio stadio tanti anni fa, ma qui ho vinto più di quanto abbia perso. Napoli è un posto unico, con passione ed entusiasmo, una squadra di qualità, questo mi ha aiutato a tornare in Italia», ha aggiunto Ancelotti ai microfoni di Dazn. «Ci tenevamo ad iniziare bene dopo un’estate con qualche passaggio a vuoto. Ma l’ottimismo non è mai mancato alla squadra o alla società. Milik o Shevchenko? Adesso è meglio Milik», scherza. «Gli auguro di fare quello che ha fatto Sheva tanti anni fa. Anche lui è molto sveglio, spero possa fare tanti gol. L’umore dopo i fatti di Genova non era al massimo, da italiano spero che questo Paese possa crescere, noi ci siamo adeguati a quello che è stato scelto».

