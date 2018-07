Napoli, Ancelotti fiducioso per la stagione: «Cavani? Non m'interessa» | Video

«Abbiamo lavorato bene, è un gruppo sano che non ha avuto alcun intoppo a parte gli stop di Zielinski e Meret, ma per il resto sono soddisfatto». Carlo Ancelotti non sorride troppo, ma risponde spedito ai media nel teatro di Dimaro dopo un ritiro intenso con gli azzurri. «Il lavoro fatto è stato ben assimilato da tutto il gruppo. In queste amichevoli non avevamo tutti a disposizione e quindi abbiamo dovuto inventare qualcosa, ma l’unico che cambierà posizione sarà Hamsik che mi sta dando grandi soddisfazioni in quel ruolo. Callejon lo vedo bene, sono contento di quello che sta facendo. È il migliore ad attaccare alle spalle, con un modulo diverso gli abbiamo dato anche qualche soluzione in più. Rog ha strapotere fisico in mezzo al campo. Vogliamo sfruttare le qualità del gruppo al massimo per non avere giocatori sfiancati a fine anno».



L’alternanza più interessante sarà proprio a centrocampo. «Hamsik o Diawara? Sicuramente Marek ha più esperienza e sembra che conosca da sempre questo ruolo. Amadou dalla sua ha freschezza e qualità, velocemente migliorerà. Milik sta bene, deve recuperare la condizione perché è arrivato in ritardo. Non so quanti gol farà, ma sarà utile alla squadra non solo per quello», ha aggiunto Ancelotti.« Mertens non l’ho ancora visto, ma credo di avere un reparto ben composto, così come tutto il resto della squadra. Dries arriverà il 6, spero di averlo in campo l’11. È un attaccante e può giocare ovunque davanti. Le mie impressioni iniziali sono state confermate, sia in base al gruppo che per le prospettive della società. Inglese può far bene, è umile e lavoratore. Abbiamo grande fiducia in lui. Ci sarà competizione per tutti in questa squadra».Nessun problema, però, per l’avvio in salita della stagione. «C’è stato un sorteggio e quindi è stato un caso. Il campionato è fatto di andata e ritorno, tutte si devono incontrare. Certo, il Napoli non sarà pronto alla prima, ma non è un problema. In questo momento dell’anno non so quanto siamo vicini alla Juventus, ma non mi interessa neanche», ha continuato. «Io e De Laurentiis non abbiamo mai discusso, con lui parliamo di tante cose, anche di cinema, e poco di calcio. Le contestazioni al presidente mi sorprendono, questa è una società che è sempre cresciuta negli ultimi anni e senza fare follie. Son venuto qui perché mi piace il progetto e vorrei aiutarlo a crescere. È bello tornare in Italia dopo tanti anni, non rimpiango l’estero ma tornare a parlare italiano ti permette anche di trasmettere emozioni ai calciatori. Intorno alla mia figura ci sono sempre grandi aspettative, ma credo sia normale. Ho trovato un grande ambiente sereno e motivato qui, non solo per quel che riguarda i giocatori. Mi sono divertito fin qui e quando mi diverto sono più pericoloso. Al karaoke il migliore sono stato io».Poi il mercato, chiodo fisso nella testa dei tifosi. «Cavani? Sono voci che nascono in ogni mercato. Quando finirà il mercato estivo poi si penserà a quello invernale. Ma ho dei calciatori fantastici e ho la fortuna di allenarli. I calciatori delle altre squadre non mi interessano, sinceramente», ha risposto Ancelotti. «Ci sono delle situazioni che stiamo valutando insieme con la società, ma non abbiamo alcuna emergenza. Il mercato chiude il 18 agosto e noi siamo già una bella squadra. Faremo tutto con calma e serenità. La mentalità vincente è riuscire a costruire giorno per giorno un gruppo che lavora e sta bene insieme, remando nella stessa direzione. Questo non è il Napoli di Ancelotti, è il Napoli di Napoli. Dei tifosi, della società. Alle spalle c’è un lavoro fantastico e io ci aggiungo le mie conoscenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA