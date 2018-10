Ancelotti va all'assalto di Parigi: «Gli invincibili non esistono»

di Roberto Ventre

Inviato a Parigi



Ci vuole coraggio in notti come queste, in partite contro squadroni come il Psg, in sfide che possono valere tantissimo nell’ottica del passaggio del turno in un girone infernale di Champions League. Ancelotti ci è abituato a emozioni del genere, sa governarle al meglio: torna al Psg, squadra che ha allenato e con la quale vinse una Ligue One nel 2012-2013. Qui al Parco dei Principi la sua ultima partita sulla panchina del Bayern Monaco prima dell’esonero da parte del club bavarese. Ma adesso nel suo percorso professionale c’è il Napoli che sta aiutando a crescere a livello internazionale e che si presenta a Parigi da capolista del gruppo C grazie al successo al San Paolo sul Liverpool. E stasera c’è un altro esame verità, un’altra prova durissima contro una formazione che presenta in attacco le super-stelle Cavani, Neymar, Mbappè.



Sarà una gara decisiva?

«Un gara molto importante ma non decisiva perché ci sarà anche il ritorno. Al limite possiamo considerare decisive le due partite in programma con il Psg. Si tratta di un impegno complicato ma siamo abituati a giocare partite così dove non partiamo favoriti».



A Parigi la sua ultima gara col Bayern: cos’è cambiato?

«Tante cose sono cambiate. Il Psg è nuovo, anche l’allenatore. Il Bayern no: i problemi che aveva, da quello che sento, li ha anche ora. Il mio stato d’animo invece è cambiato molto, l’anno scorso arrivai qui e sentivo la fiducia di quattro, cinque giocatori. Ora l’avverto da tutti i calciatori e da tutto l’ambiente. Così è tutto diverso, lo stato d’animo cambia totalmente».



Quali sono le contromisure per il Psg?

«Le squadre imbattibili non esistono: i francesi hanno un potenziale incredibile davanti ma la gara col Liverpool ci ha dato molta consapevolezza e in pochi ci credevano. Dobbiamo mostrare ciò che abbiamo: non so se servirà per vincere ma è quello che vogliamo fare. Vogliamo mostrare tutte le nostre qualità contro una squadra formidabile, una delle candidate a vincere la Champions League. Hanno un potenziale incredibile, questo è vero».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO