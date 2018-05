Ancelotti, un grande nome: l'unico possibile

di Francesco De Luca

Il colpo di scena a poche ore dall’incontro che il rappresentante di Sarri avrebbe avuto oggi con De Laurentiis per discutere il rinnovo o la separazione. Nel salone degli uffici romani del produttore, dove sono esposte le tre coppe vinte dal suo Napoli, s’è affacciato ieri sera Ancelotti. Uno dei più grandi allenatori al mondo, l’unico in grado di sostituire - in campo e nel cuore della gente - l’uomo che ha riacceso i sogni di Napoli.

C’è da definire la chiusura del rapporto con Sarri prima di poter eventualmente annunciare l’inizio dell’era Ancelotti, un allenatore che ha vinto in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania e ha alzato al cielo tre volte la Champions League, compresa la Decima con il Real Madrid; un professionista che ha lavorato con i migliori al mondo, a cominciare dal Pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Carlo era fermo da mesi, dopo il divorzio dal Bayern Monaco aveva valutato proposte dalla Premier League e respinto quella della Nazionale. Ha scelto di vivere in Italia e De Laurentiis gli ha proposto questo percorso, una novità per chi ha lavorato in top club mondiali.

Ecco il punto: quale piano tecnico potrebbe offrire il presidente di un club attento ai bilanci a un allenatore che allena da sempre i più forti e i più pagati? De Laurentiis aveva chiaramente escluso in colloqui indiretti con Sarri la possibilità di avvicinarsi a top player milionari, ad esempio l’esterno Sané del City indicato dal tecnico toscano in un pranzo a metà gennaio. Ma il progetto con Ancelotti è speciale e dunque meriterebbe un particolare riguardo sotto l’aspetto economico dal club che ha evidentemente l’intenzione di riappropriarsi della scena europea dopo quanto è accaduto in questa stagione, con le rinunce prima alla Champions e poi alla Europa League. Ci saranno da investire parte delle quote per la qualificazione in Coppa e i ricavi delle cessioni. L’idea è riproporre - con uomini e prospettive differenti - lo scenario di cinque anni fa, quando De Laurentiis chiuse il rapporto con Mazzarri (anche lui arrivato secondo e in Champions) e si affidò a Benitez, fresco vincitore dell’Europa League con il Chelsea. Una mossa che riuscì ad attirare giocatori di buon profilo internazionale e ciò potrebbe accadere anche in questa estate.

