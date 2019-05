Ancelotti e i segnali sul futuro: «Il Napoli eserciti la mia clausola»

«Abbiamo grandi qualità, la partita di oggi ne è l’ennesima prova». Carlo Ancelotti sorride e con il sorriso ha chiuso la sua prima annata davanti al San Paolo. «È stata una stagione di altissimo livello nella prima parte, un po’ meno nella seconda ma la chiudiamo bene e questo dimostra la nostra professionalità. Quando non ti giochi niente ti devi affidare alla serietà del gruppo che alleni».



Un motivo per guardare con speranza al futuro. «Questa squadra mi dà grandi segnali, siamo mancati in continuità e il distacco dalla Juventus non ha aumentato le nostre motivazioni. Si è persa un po’ di qualità ma le abbiamo ritrovate in questo finale di stagione», ha detto a Sky Sport. «Si può migliorare nella pressione offensiva, magari anche rischiando qualcosa e giocando uomo contro uomo dietro. Siamo una squadra che difende peggio nella propria metà capo piuttosto che in quella avversaria. Abbiamo fatto bene contro una squadra che sa palleggiare alla grande».



«Il calcio italiano non deve perdere le sue peculiarità: l’attenzione ai dettagli, la concentrazione tattica, ma l’intensità è difficile da ricercare, bisogna essere sempre in due in campo. È più facile arrivi in altri campionati, qui le difese sono più attente». Poi una battuta sul mercato: «Non c’è nessun problema. Ho una clausola al 30 maggio, ma io sto benissimo qui e spero che il Napoli la eserciti», conclude con un sorriso.

