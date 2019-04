Ancelotti non perde la fiducia: «Al San Paolo per la rimonta»

Una partita da dimenticare, l’ennesima, non la prestazione che Carlo Ancelotti si aspettava dal suo Napoli a Londra. «Volevamo mettere in campo il coraggio, sapevamo che l’avvio sarebbe stato così. Ci hanno punito subito e rientrare n partita è stato difficile. In parte ci siamo riusciti, abbiamo giocato meglio e con meno errori, abbiamo avuto due occasioni chiare per rendere meno complicata la gara del San Paolo».



quanta speranza per il ritorno? «Sarà difficile ribaltarla, ma giochiamo davanti al nostro pubblico, non avremo timore e speriamo che i tifosi ci daranno il giusto aiuto. L’Arsenal non mi è sembrata una squadra impenetrabile, abbiamo preso le misure nella seconda parte controllando il gioco» ha continuato Carlo. «Giocheremo ad alta intensità, con lucidità per ribaltarla. È difficile ma era difficile anche prima, non è impossibile passare il turno. Abbiamo sbagliato troppo, di solito siamo più precisi di così, è stata una sorpresa anche per me. L’idea era attaccarli con velocità, impegnando molto i centrocampisti ma non ci siamo mai riusciti».



È un Napoli che salva il buono fatto. «Sicuramente ripartiremo dal secondo tempo, abbiamo rischiato qualcosa in contropiede ma giocando bene. Ci dobbiamo togliere questa preoccupazione che abbiamo avuto in avvio, possiamo ancora giocarcela. Manteniamo fiducia ed ottimismo. Milik in campo al ritorno? Non credo sia una questione di calciatori ma di forza offensiva che metteremo sicuramente in campo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA