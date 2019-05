Ancelotti, idee chiare sul mercato «Quagliarella? Tutto è possibile»

Non chiude nel modo migliore la stagione questo Napoli, la sconfitta di Bologna non consente agli azzurri di raggiungere l’obiettivo 82 punti e manda i titoli di coda ad un’annata troppo altalenante. La prima con Carlo Ancelotti in panchina. «Ma non mi brucia chiudere così, l’obiettivo era il secondo posto consolidato e ci siamo riusciti settimane fa», ha detto l'allenatore azzurro a Sky. «Quando le partite non hanno niente da dire puoi fare errori. Volevamo fare una bella gara, ma l’abbiamo persa alla fine, ora andiamo in vacanza e prepareremo la prossima stagione».



«Per la mole di gioco che facciamo, poi ci sono pochi gol, considerando anche i pali presi. Serve un po’ di freddezza in più. Il mercato? Le idee sono chiare, girano tantissimi nomi ma sessanta mi sembrano un po’ troppo», ride Ancelotti. «Callejon sa fare entrambe le fasi, è importante per noi perché ci dà equilibrio. Oggi Fabián e Zielinski mi hanno impressionato in positivo, sono centrocampisti moderni e quando c’è spazio aprono le difese avversarie. Vanno addestrati per avere equilibrio in fase difensiva, Allan in questo senso si coordina al meglio con entrambi».



«Promuovo questo Napoli, abbiamo fatto cose buone nella prima parte della stagione con qualche difficoltà negli ultimi mesi. Ma resta una stagione positiva, abbiamo messo le basi per il prossimo anno, faremo ancora meglio, sono convinto. A De Laurentiis ho regalato due bottiglie di vino per il 70° compleanno. Andrò in Canada in vacanza ora. Champions? Ci andrà chi merita, non so chi finirà alla Juve. Quagliarella? Tutto è possibile nella vita», conclude Ancelotti.





