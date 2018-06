Ancelotti in Cina con Beckham e altre stelle del calcio

Il nuovo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha partecipato ad un evento in Cina con altre ex setelle del calcio mondiale. David Beckham, Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Ruud Gullit tutti insieme per un appuntamento benefico. Ancelotti ha postato le foto dell'evento sul suo profilo Instagram commentanto con grande affetto l'avrer ritrovato la stella inglese.





