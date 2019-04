Ancelotti Jr: Insigne esemplare «E ben venga il rinnovo a vita»

«Lorenzo è un professionista esemplare, la sua giornata di allenamento inizia e finisce in orario e si allena con professionalità. Prova a fare tutto al meglio. L’ho sempre visto fare questo, non posso non valutarlo come un grande calciatore». Così Davide ancelotti su Lorenzo Insigne, il calciatore napoletano al centro di mille voci di mercato sul suo futuro.



«Da assistente dico che qui si lavora benissimo, vedo mio padre felice, ben venga il rinnovo a vita» ha continuato il figlio e assistente di Carlo a Sky Sport. «Stiamo facendo un percorso qui a Napoli, questo è solo il primo anno, abbiamo uno scouting importante per aggiungere calciatori di livello, penso farà il suo lavoro anche quest’anno. La squadra migliorerà il prossimo anno anche tramite qualche aggiustamento».



Innegabile, però, il calo della squadra azzurra nelle ultime settimane. «Stiamo attraversando un momento complicato, il più difficile della nostra gestione sia in termini di risultati che di prestazioni. Abbiamo fatto prove non all’altezza, ma stiamo cercando di gestire il momento con impegno e professionalità per venirne fuori già domenica, siamo convinti che ci riusciremo. Proveremo a fare il nostro calcio e arrivare al risultato a Frosinone».



E ancora: «Dal punto di vista fisico la squadra sta bene, lo dicono anche i dati che abbiamo. Alcuni fattori ci hanno portato a questo calo: l’eliminazione dalla Champions, la distanza dalla Juventus a dicembre nonostante gli sforzi. Poi l’Europa League non ci ha aiutati, ma siamo secondi dalla terza giornata del campionato».







