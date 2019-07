Ancelotti Jr promuove James: «È un calciatore straordinario»

«Stiamo lavorando molto, anche sulla forza fisica e per questo abbiamo scelto la vasca con la sabbia a bordo campo qui a Carciato». Sorride Davide Ancelotti, lo fa ai microfoni di Sky Sport presentando la nuova stagione azzurra. «La Juventus? Dobbiamo riuscire a mantenere un gioco costante tutto l’anno, aumentare l’aggressività in fase difensiva. Vogliamo giocare un calcio europeo con aggressività ed intensità, riprendendo i concetti dello scorso anno».



«Mancano ancora alcuni calciatori qui a Dimaro, ma c’è tempo per lavorare con tutti», ha continuato Ancelotti Jr, che ha poi parlato di mercato. «Di Lorenzo è un ragazzo serio e professionale, ha tanta voglia di dimostrare le sue qualità come fatto già ad Empoli nell’ultima stagione. James lo conosco bene, è un calciatore straordinario e può fare la differenza in qualsiasi squadra. Ma di mercato parla la società, io posso solo dire che è un calciatore straordinario».

