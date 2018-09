Ancelotti, la conferenza è social: «Reagito bene dopo la Sampdoria»

di Gennaro Arpaia

Non solo i media, ma anche i tifosi. Da oggi il Napoli si avvicinerà ancor di più ai sostenitori azzurri che via social potranno fare le loro personali domande a Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha risposto durante la conferenza di oggi alle prime domande arrivate in rete. «Come ha reagito la squadra dopo la sconfitta di Genova? Molti sono andati in nazionale, quindi ho potuto vederli soltanto quando sono rientrati. Ci siamo allenati bene in questi giorni, abbiamo avuto modo di analizzare bene la partita contro la Sampdoria e ieri ho visto un buon allenamento, anche con i nazionali che erano appena rientrati», le prime parole dell'allenatore.



E a chi gli chiede come cambi fare l'allenatore a Napoli rispetto alle sue precedenti avventure, risponde. «Cambia poco il lavoro di un tecnico, la differenza sta all'esterno in base all'ambiente in cui alleni. Qui c'è grossa passione, attenzione sulla squadra ed è una differenza importante, ma quando sei con la squadra nello spogliatoio cambia poco». Mentre su Napoli città non cambia la sua idea. «Quello che mi ha più colpito in questi primi mesi è sicuramente la vista. Alcuni paesaggi in città sono unici al mondo».

