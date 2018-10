«Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più». Carlo Ancelotti sorride, il suo Napoli stende i Reds di Klopp al San Paolo e si regala una notte da sogno. Vittoria e primato in classifica, due risultati impensabili forse qualche ora fa e che ora sono realtà. «Le partite si preparano in testa, poi sta tutto nell'interpretazione e stasera l'abbiamo interpretata bene. Siamo stati premiati con questa vittoria che ci tiene in corsa nel girone».



Un nuovo Napoli quello visto al San Paolo? «Siamo andati in campo sempre con un 4-4-2», ha ammesso l'allenatore azzurro a Sky Sport. «La scelta di Maksimovic ci ha permesso di evitare la pressione dei loro attaccanti in fase di impostazione di gioco e di tenere Mario Rui in fase più offensiva. È stata la partita che mi aspettavo e che mi aspetto sempre dalla mia squadra. A volte non riusciamo a esprimere tutta la nostra qualità quando siamo bloccati, ma questa vittoria ci può aiutare dal punto di vista mentale, possiamo giocare più liberi.

