Ancelotti lancia il suo Napoli: «Con lo Zurigo gioca Chiriches»

di Roberto Ventre

Inviato a Castelvolturno



Ancelotti dà il voto al Napoli a tre mesi e mezzo dalla fine della stagione. «Io mio voto finora è sette. Spero di poterlo aumentare», sottolinea il tecnico alla conferenza stampa di vigilia del match contro lo Zurigo. «All'andata abbiamo ottenuto un buon risultato ma non bisogna sottovalutare nulla soprattutto in Europa». Annuncia rotazione per la squadra di domani sera e annuncia il ritorno di Chiriches in formazione. «Ci saranno delle rotazioni vista la fatica spesa da molti nelle ultime due partite ravvicinare. Un nome ve lo do sicuro; gioca Chiriches».



Il problema attacco emero nelle ultime settimane. «Non ci vogliono particolari alchimie per risolverlo. Ne abbiamo parlato tra noi: occorre più lucidtà e serenità, qualche movimento in anticipo degli attaccanti, o qualche inserimento in più dei centrocampisti. Anche qualche gol in più da parte loro farebbe comodo». Il divario enorme in campionato. «Merito della Juve che quest'anno sta faceno un qualcosa di straordinario. Dobbiamo essere bravi noi e le altre ad accorciare il divario. Non credo nei playoff».L'argomento calcio in famiglia. «Di tattica non ne parlo con mia moglie per mia scelta. Il calcio è una grande passione ma non voglio un extra di stress e quando sono a casa preferisco rilassarmi guardando un film».

