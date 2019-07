Ancelotti lancia subito Elmas: «Non mi preoccupa il pareggio»

Una sconfitta, una vittoria, un pareggio. Finisce così il bilancio delle tre gare amichevoli disputate dal Napoli in quel di Dimaro, un bottino magro dopo il 3-3 contro la Cremonese di oggi. «Ma non mi preoccupa, è stata una gara condizionata dai carichi di lavoro, quasi soporifera. Ma abbiamo fatto lavoro di forza negli ultimi giorni, dovevamo prendere qualche rischio ora ed era inevitabile». Carlo Ancelotti non fa drammi, l'allenatore azzurro archivia di fatto il ritiro e già guarda oltre.



«Stiamo facendo tanto pressing offensivo, rischiando anche nelle ripartenze, ma se non proviamo ora queste cose non possiamo farlo poi quando comincerà la stagione» ha aggiunto Ancelotti a Sky sport. «Stiamo valutando Gaetano, abbiamo capito di poter contare su di lui in queste settimane. Qualsiasi decisione sul suo futuro gli farà bene. Elmas è felice di essere qui, può dare qualità al nostro centrocampo».L'allenatore azzurro ha accolto in queste ore il giovane macedone e l'ha pure spedito in campo nel finale di partita. «Sono contento del suo acquisto, è un calciatore moderno che saprà innalzare il livello della nostra mediana già molto forte», ha ammesso. «Tra i protagonisti dell'amichevole ancora Simone Verdi. «Ci ha detto che vuole più continuità in campo, adesso dovrà valutare il suo futuro con la società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA