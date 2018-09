Ancelotti e Malcuit festeggiano la prima volta di Koulibaly capitano

«Eccellente vittoria a casa nostra prima di una gara importante nel weekend. Grande lavoro di squadra». Poche parole, in inglese, per Carlo Ancelotti, che sul campo sembra farsi capire senza troppi problemi. Il Napoli va, inanella la terza vittoria di fila in campionato e sembra anche divertirsi contro un Parma che era arrivato senza troppe speranze a Fuorigrotta in questo turno infrasettimanale.



A festeggiare per l'esordio è anche Kevin Malcuit. Il terzino biondo del 1991 ha giocato la sua prima gara ufficiale in maglia azzurra e non ha saputo resistere alla voglia di ringraziare tutti subito dopo il fischio finale. «Complimenti a tutti per questa bella vittoria. Tifosi al top», le parole di Kevin che ha subito conquistato la platea del San Paolo a suon di progressioni e cross dal suo lato. Accanto a lui anche Kalidou Koulibaly, protagonista di una serata importante: il franco-senegalese ha infatti indossato la fascia di capitano azzurra: «È stata una emozione e un orgoglio aver indossato la fascia di capitano per la prima volta», le sue parole ai canali social della società.A fare festa anche Amin Younes, il tedesco ancora ai box che fa i complimenti ai compagni di squadra: «Altri tre punti in casa! Ora verso la Juventus con tanta fiducia, ragazzi!»Nota a margine anche per il tifo di casa Zielinski: Laura Slowiak, fidanzata del centrocampista polacco, ha seguito da casa la gara tra Napoli e Parma ma con una tifosa speciale. Si tratta di Mia, il cane che accompagna le giornate della giovane coppia polacca e che ha indossato per l'occasione una maglia azzurra da vera e propria supporter napoletana.

