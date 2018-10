di Valentino Di Giacomo

«Voglio fare un caloroso in bocca al lupo a tutti i ragazzi del gruppo paraolimpico della Difesa che parteciperanno agli Invictus Games. Forza ragazzi da tutto il Calcio Napoli». Carlo Ancelotti ha voluto fare gli auguri, anche a nome del suo club, agli atleti dell'Esercito italiano che dal prossimo 20 ottobre saranno in Australlia (a Sidney) per gli Invictus Games arrivati alla loro quarta edizione. L'allenatore del Napoli ha inviato il proprio messaggio tramite un video. In un altro filmato hanno partecipato agli auguri anche quattro moschettieri azzurri: il capitano Hamsik, Callejon, Allan e Mario Rui.



Incitamenti preziosi per gli atleti che sfideranno in Australia altri militari provenienti da 17 diversi paesi. Gli Invictus Games sono infatti riservati a quei soldati che hanno subito lesioni nel corso delle proprie attività. A guidare la pattuglia tricolore ci sarà un napoletano e tifosissimo del Napoli, il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa. L'ufficiale è medaglia d'oro al valor militare, la sua storia è divenuta tristemente celebre perché, nel 1993, mentre era in missione in Somalia, fu ferito alla colonna vertebrale perdendo per sempre l'uso delle gambe. Durante un'imboscata, Paglia fu colpito mentre cercava di portare eroicamente in salvo i commilitoni feriti. «Ringrazio Ancelotti per le belle parole spiega l'ufficiale spero al ritorno da Sidney di potergli esprimere personalmente la mia gratitudine a Castel Volturno regalandogli una nostra maglietta».Prima che giungesse il gradito video di Ancelotti, gli atleti italiani avevano ricevuto la benedizione di Papa Francesco e gli incoraggiamenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Incontri emozionanti raccontano i 17 atleti che prenderanno parte alla spedizione per noi avere tanto supporto è importante». L'Italia è all'avanguardia per la tutela dei propri militari che hanno subito lesioni prestando servizio alla Patria. Già nel 2014, un protocollo d'intesa tra il comitato italiano paralimpico e il ministero della Difesa, introdusse facilitazioni per la pratica sportiva dei soldati. Con Paglia anche altri campani faranno parte della spedizione: il salernitano Bonaventura Bove, il casertano Marco Iannuzzi, il napoletano Loreto Di Loreto e l'avellinese Pellegrina Caputo che, con Monica Contraffatto, è una delle due donne che porterà in alto il tricolore in Australia.

