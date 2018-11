Ancelotti racconta il suo Napoli: «E mi piacerebbe allenare Cavani»

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



«Il canto fa gruppo, è la mia seconda passione dopo il calcio. Abbiamo un bellissimo gruppo. Quando si lavora in gruppo c'è sempre disciplina. Il più rompipalle è Mario Rui. I tortellini emiliani fanno parte della mia cultura e della mia tradizione, ma qui mi sto adattando alla grande. Ho iniziato a fare un tour di pizzerie, mi piace la margherita. Mi piace cucinare, ma devo imparare a fare la genovese. È più facile sporare Hamsik regista. Spero di restare a Napoli a lungo. Non andrei ad allenare in Cina, ci andrei solo in vacanza. Ho avuto tante esperienze e ho lasciato un bel ricordo. I baci che ti fanno più piacere sono quelli dalle persone vicine. Il bacio ai calciatori è un segno di affetto e riconoscenza oppure anche di supporto, dipende anche dai momenti: si può baciare anche un giocatore che ha fatto male. Napoli mi piace molto e mi trovo molto bene. C'è un bell'ambiente: non solo quello che si respira a Castel Volturno. Con De Laurentiis siamo innamorati follemente, fino ad oggi siamo sempre andati completamente d'accordo su tutto. Dopo la partita con la Samp ho pensato di spostare Insigne punta per farlo stancare di meno. I campionati sono tutti difficili, il Liga ci sonot tre squadre di altissimo livello, la serie A è più difficile a livello tattico, ogni paese e ogni campionato ha le sue caratteristiche. Certamente la Premier con 7 squadre è sempre il più difficile. Ho allenato tanti campioni ma Cavani ancora no. Mai dire mai. A me piace allenare i giocatori bravi e lui è molto bravo. Ho giocato contro Maradona e mi sarebbe piaciuto allenarlo. È stato il più difficile da incontrare, non si lamentava mai era anche il più onesto. A tutto il Napoli dedicherei una canzone di Pino Daniele: "Yes I know my way". Mi piacerebbe imparare la Livella di Totò e declamarla, ma solo in caso di scudetto. Ora non è tempo di fare calcoli, il campionato è iniziato da poco. Il primo bilancio si fa alla fine dell'anno e alla fine del girone di andata. Sono nato fortunato e anche il presidente. Per vincere ci vogliono tante componenti, non solo la fortuna. Marotta ha fatto molto bene alla Juve, è un dirigente serio e capace e certamente farà bene anche all'Inter. Mi piacerebbe il Var agli ottavi di Champions, sono già in ritardo. Negli ultimi tempi ci sono stati troppi errori determinanti. Non so se mi piacerebbe avere una chiamata per il Var a tempo per squadra. Come tutte le cose nuove ha bisogno di esperienza nell'applicazione, c'è stato quelche errore. Il Var non può decidere, deve solo mostrare all'arbitro le immagini. Siamo in un momento della stagione ed occorrerà un ulteriore sforzo perché ci saranno tante partite impegnative. Passare il turno di Champions sarebbe un grandissimo risultato. Todibo è un buon giocatore, ma non è possibile per il Napoli. I tifosi devono capire che insultare i giocatori avversari non è una cosa bella. Noi abbiamo bisogno solo del sostegno, non c'è bisogno che perdano energie per insultare gli avversari. Se saremo insultati fuori casa ci sono delle regole e le faremo rispettare: certamente a Bergamo chiederò la sospensione della gara. Con mio figlio ho un rapporto costante e continuo, con lui ci sentiamoa anche fuori dal lavoro 30 volte al giorno. Mi chiama mister quando siamo con gli altri e papà in privato. Fabian Ruiz può giocare in tutte le posizioni. A Napoli abbiamo trovato una bella famiglia. Lo scudetto è un sogno ma per fortuna non è un'utopia e i sogni si possono raggiungere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA