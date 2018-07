Ancelotti: «Napoli, che ambiente E Starace m'insegna il napoletano»

di Gennaro Arpaia

Tempo di risposte per Carlo Ancelotti. Il nuovo allenatore azzurro risponde alle tante domande dei tifosi azzurri arrivate nelle ultime ore tramite social per l’iniziativa #AskCarlo, lanciata dal club napoletano. «In un calciatore apprezzo il fatto di saper giocare insieme agli altri, sia difensivamente che offensivamente. In attacco, ovviamente, mi piace la creatività, la capacità di muoversi insieme al resto dei compagni».



«Zielinski? È un giovane ma molto importante. Credo avrà sempre più spazio, anche se la concorrenza a centrocampo sarà tanta e sarà una cosa positiva per tutti», ha detto Ancelotti. «Rog ed Allan come Gattuso e Vidal? Credo di si, per caratteristiche è un paragone che può starci. Sono calciatori molto dinamici, aggressivi sempre in campo e giocano per la squadra recuperando tanti palloni per i compagni», ha aggiunto.Poi un passaggio su Napoli, squadra e città. «La cosa che preferisco di più qui è l’ambiente», ha detto Ancelotti. «Mi trovo bene, è un ambiente giovane e divertente. Ho trovato una squadra con calciatori già molto pronti, con tante conoscenze, si vede che hanno lavorato tanto negli ultimi tre anni con Sarri. Del napoletano conosco già qualche parola, ma son tutte parolacce e non posso ripeterle. Il mio maestro è stato Tommaso il magazziniere».

