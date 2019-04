Ancelotti e gli episodi sfavorevoli «Ma il mio bilancio resta positivo»

Il Napoli peggiore della stagione replica anche al San Paolo. Doveva essere rimonta ma gli azzurri non sono mai in partita e perdono anche in casa contro un Arsenal coraggioso, ordinato, spietato quando può. «La partita è durata mezz’ora, fino al gol di Lacazette era stata difficile ma avevamo avuto due occasioni per sbloccarla. È chiaro che in queste partite hai bisogno di episodi che ti vadano bene, quando poi prendi gol diventa impossibile», ammette Ancelotti. «C’è stato un calo mentale dopo la rete e questo era naturale. Abbiamo perso lucidità davanti negli ultimi mesi, siamo diventati prevedibili e questo ci crea difficoltà nella realizzazione».



Fa notizia il cambio di Insigne. «Lorenzo era dispiaciuto per la situazione e per la gara, i calciatori ci credevano molto e lui era scontento. Ma la nostra chiacchierata non era legata alla sostituzione», ha detto Ancelotti a Sky. «Ora c’è da pensare alle gare che restano e a chiudere al meglio la stagione. Poi a come fare meglio l’anno prossimo».



Sulla partita contro l’Arsenal, ammette: «Non siamo riusciti a giocare ai livelli visti con Liverpool o Paris Saint Germain. In questo periodo della stagione si fa fatica a tenere un rendimento altissimo. Volevamo sorprenderli costruendo con i tre difensori per poi attaccare la difesa alle spalle. L’abbiamo fatto, abbiamo avuto opportunità importante ma gli episodi non ci hanno dato una mano, abbiamo preso gol alla prima occasione loro».E sul raffronto tra il calcio italiano e quello inglese. «Cambia tra noi la possibilità di investire nei calciatori. La Juve che può essere al loro livello sarà presto in semifinale di Champions, è un caso che sia uscita dalla Coppa. Per noi c’è un discorso diverso. Abbiamo investito su giocatori giovani come Meret che stasera ha fatto un errore ma crescerà» ha continuato. «Bilancio della mia stagione? Per me è positivo, ho trovato un bel gruppo e abbiamo giocato bene molte volte. Ho una società che mi tutela e mi appoggia, da qui costruiremo qualcosa di più importante il prossimo anno tutti insieme. So che ci saranno critiche, ma le chiacchiere le porta via il vento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA