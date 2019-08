«Abbiamo avuto personalità per tutto il match e questo mi piace, il Barcellona è una squadra che sa giocare un gran calcio, gioca molto bene con la palla e ha tanta qualità». Carlo Ancelotti non fa drammi, anche se a Miami contro il Barcellona è arrivato il primo ko dell'estate internazionale del suo Napoli. «Se non hai organizzazione, subisci la loro forza, sono una grande squadra».



«Qui l’organizzazione è stata fantastica, così come fantastica è stata l’atmosfera o il terreno di gioco avuto. È stato importante per noi dare una buona immagine al pubblico che è venuto a vederci allo stadio», ha continuato l'allenatore al fischio finale. «Siamo stati in linea con quello mostrato nelle ultime due amichevoli con Liverpool e Marsiglia. Lati negativi non ne trovo. Muovere critiche oggi sarebbe cercare il pelo nell'uovo. Nel computo delle occasioni probabilmente ne abbiamo avute più noi che il Barça, sono molto soddisfatto considerato anche il momento della stagione. Adesso giocheremo un'altra partita sabato e siamo fiduciosi di poter fare ancora bene, contro una grandissima squadra»



Impossibile non fare un accenno al mercato estivo. «Lozano? Il mercato finisce a fine agosto, non so più di questo. Aspettiamo e vediamo cosa può accadere. Non voglio parlare di James in questo momento, se ne sta parlando troppo. Se ho da dire qualcosa che può riguardarlo, lo dico direttamente a lui».

