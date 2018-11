Ancelotti: «Non abbiamo i campioni del PSG. Per batterli serve l'impresa»

A poche ore dalla super sfida del San Paolo contro il Paris Saint Germain, Carlo Ancelotti presenta la sfida di Champions League ai microfoni dei francesi di Téléfoot. «La gara di martedì può decidere il futuro di entrambe le squadre, siamo finiti in un girone molto complicato. Per vincere dovremo fare qualcosa di straordinario perché non abbiamo i campioni del PSG», ha ammesso Ancelotti.



Quella dei parigini è una lunga rincorsa verso la più importante Coppa europea. «Negli scorsi anni al PSG non è mancata la qualità, ma la giusta esperienza in momenti chiavi della Champions», ha ricordato l'allenatore azzurro che conosce molto bene la realtà francese. «Però quest’anno sono più forti e hanno fiducia. Mbappé è candidato a prendere il posto di Messi e se non vince il Pallone d’Oro quest’anno lo farà sicuramente nei prossimi anni. Tutte le squadre vorrebbero averne uno così, lui e Neymar sono due campioni».



Poi una chiusura sul futuro e su una probabile panchina francese nel suo domani. «In Francia mi sono trovato molto bene, tornarci non sarebbe un problema per me. Al Lione o al Marsiglia? Tutto è possibile», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA