Ancelotti ordina: «Grinta Champions con il Brescia come con il Liverpool»

di Pino Taormina

Si sa: è il giorno dopo che la ferita, fin qui anestetizzata, inizia a pulsare, e il dolore si fa davvero intenso. «Con il Brescia voglio vedere fin dall'inizio la stessa grinta che ho visto con il Liverpool e con il Lecce». Già, ma questi tre punti gettati al vento peseranno. E Carlo lo sa bene. Ma Ancelotti non perde le staffe al primo, vero, scivolone dell'anno. Figurarsi se si mette a processare la squadra per una caduta in casa con un solo tiro concesso all'avversario. Non c'è durezza di toni con cui parla alla squadra: spiega gli errori, si concentra sulla disattenzione della difesa. Ma è un leader calmo, come sua abitudine: non ha perso le staffe dopo la gara con il Cagliari e non lo ha fatto neppure ieri mattina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO