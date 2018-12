Ancelotti pazzo di Napoli, Dema: «L'ho ringraziato per le sue parole»

«Ho avuto la fortuna di incontrare Carlo Ancelotti e l'ho voluto ringraziare per le belle, sentite e sincere parole sulla nostra città. Ci fanno molto bene perché è un grande ambasciatore dello sport nel mondo». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di un'intervista a Mattina 9, il morning show in onda sull'emittente Canale 9 – 7 Gold.



«Il Napoli ha una squadra con una grande personalità, sono molto fiducioso per il passaggio del turno in Champions. Se a Liverpool schiererei Milik o Mertens? Faccio il sindaco, non l'allenatore: chiunque vada in campo, l'importante è giocare bene e provare a vincere».

