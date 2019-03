Ancelotti in cattedra a Tor Vergata: «Napoli ha un progetto per vincere»

Nuovo riconoscimento per Carlo Ancelotti, il premio Etica per lo sport a lui riconosciuto a Roma, dall’Università di Tor Vergata. «Il calcio resti uno sport puro, come quando giocavo io», le sue parole. «Non tutti nascono Messi o Ronaldo. Per me lo sport è una grande scuola di vita, questo premio mi motiva a continuare. Sono stato tanti anni all’estero e non mi hanno mai insultato. Qui invece ci insultiamo ancora.



«Il progetto a Napoli c’è, la società è stabilmente in Champions e non ha debiti. Stiamo attenti a non fare il passo più lungo della gamba. C’è la volontà di crescere, di vincere, ma stiamo anche attenti a rispettare le regole che ci sono. Stiamo investendo nei giovani come Meret e Fabián, questo è il nostro piano per arrivare a vincere», ha continuato Ancelotti.



Carlo Ancelotti @MrAncelotti vince il “Premio Tor Vergata etica dello sport” pic.twitter.com/ByV78gx8nc — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 25 de marzo de 2019

