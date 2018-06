Non ha ancora mai esordito da allenatore azzurro, ma il Napoli fa già gli auguri a Carlo Ancelotti. L'allenatore di Reggiolo festeggia oggi il raggiungimento dei 59 anni e il club di De Laurentiis non poteva mancare nelle celebrazioni. È proprio il numero uno del club azzurro a dedicare il primo augurio al nuovo allenatore, scelto per rimpiazzare Maurizio Sarri.



«Caro Carlo, i miei auguri più sentiti ! Sono certo che la nostra sarà una frequentazione ricca di qualità umane e professionali. Buon compleanno», le parole di Aurelio De Laurentiis riportate dal sito ufficiale e sui profili social della società, inondati di auguri dai napoletani. Ancelotti si presenterà ai nuovi tifosi il prossimo 9 luglio, nel primo faccia a faccia con la stampa da allenatore del Napoli prima di mettersi in viaggio per il ritiro di Dimaro.



