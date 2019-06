Ancelotti diventa re di Capri: Napoli e Milan insieme per i 60 anni

di Anna Maria Boniello

CAPRI - Inizia all'insegna del calcio il primo weekend di giugno sull'isola azzurra. Un fine settimana ancora privo di sole ma a colorare le atmosfere capresi ci ha pensato Carletto Ancelotti, frequentatore abituale dell'isola, che ha voluto riunire familiari, amici e altri ex calciatori a Capri per celebrare insieme in anticipo il suo sessantesimo compleanno (li compie il 10 giugno ma lui sarà a Vancouver, dove si è trasferito da alcuni anni). Ieri sera Ancelotti e i suoi familiari sono riusciti a dribblare fan, curiosi e tifosi addentrandosi tra le viuzze che portano al ristorante «Mammà», già dalle 19, due ore prima dell'appuntamento fissato per il party. Gli unici ad attraversare la Piazzetta alle 20 sono stati De Laurentiis con la moglie e i figli e Gattuso, l'ex allenatore del Milan, che ha cenato alla sinistra del tecnico (alla sua destra la moglie Mariann). Prima, di mettersi in viaggio per Capri, il presidente era stato intercettato da un tifoso alla stazione di piazza Garibaldi. «La mia delusione è che la Juventus con 39mila posti fa cinque milioni e mezzo di incassi, noi con 55mila posti ne facciamo due milioni e cento. Quest'anno metterò prezzi altissimi per avere uno stadio vuoto. Gli abbonamenti? Certo che ci saranno», le parole nel video dal sito diffuso dal sito www.calcionapoli24.it. Sbarcato sull'isola, poi, De Laurentiis ha parlato del rapporto con l'allenatore ai microfoni di Sky Sport: «Io mi tengo stretto Ancelotti, sono monogamo, se trovassi un tecnico funzionale al progetto di crescita lo terrei a vita perché è più facile. Ancelotti si è dimostrato un compagno di viaggio piacevole, possiamo discutere di tutto e abbiamo delle affinità comuni. Entrambi abbiamo il gran senso di rispetto e di amicizia, che è una cosa fondamentale, soprattutto nel calcio, dove chiunque ti dà una pacca sulle spalle e poi tradisce».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO