Napoli, Ancelotti richiama i suoi: «Gara sottotono, sconfitta meritata»

«Ci sono mancate testa e gambe, una gara sottotono dall’inizio». Così Carlo Ancelotti tira le orecchie al suo Napoli, una squadra irriconoscibile ad Empoli. «Credo sia una sconfitta meritata, non c’è molto da dire, ora rimbocchiamoci le maniche per la prossima partita».



Ma quali problemi arrivano dal Castellani? «Non abbiamo rispettato i piani partita, siamo stati disattenti e loro hanno preso il sopravvento», ha ammesso Ancelotti a Dazn. «Problemi difesa? Non credo sia solo colpa dei difensori, è stata una prestazione in generale sottotono. Abbiamo ruotato tanti calciatori in base alle loro caratteristiche, ma non cambieranno le nostre strategie nelle prossime partite o la nostra identità».

