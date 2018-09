Ancelotti, che fegato: «Cori contro? Guarderò la Champions del 2003»

Una brutta serata per il Napoli di Ancelotti, che parte benissimo ma poi si accartoccia sotto la Juventus e la forza bianconera allo Stadium. «Banti è stato superficiale sul secondo giallo di Mario Rui», confessa subito Carletto. «Ma sulla gara in generale sono soddisfatto, abbiamo fatto benissimo i primi venti minuti, poi ci siamo abbassati un po’ e la Juve ha preso il ritmo giusto. Quando siamo andati in inferiorità abbiamo tenuto il campo bene, dobbiamo migliorare sotto il profilo della continuità. I cori contro di me? Mi consolerò guardando in bacheca la Champions del 2003», la risposta piccata dell’allenatore azzurro.



Ma da dove ripartirà il Napoli dopo la notte di Torino? «La sconfitta di questa sera non cambia niente, ci sta perdere a Torino come la Juve potrebbe perdere a Napoli», ha ammesso Ancelotti. «Ora loro hanno vantaggio, ma sono convinto che miglioreremo e saremo competitivi fino alla fine. Serve più fisico per battere la Juve? Allan in questo senso non è l’ultimo arrivato, ci ha dato una grande mano in mezzo al campo. Certo, abbiamo subito un po’ il fisico e l’ambiente della Juventus in uno stadio che spinge tanto, ma credo serva solo una gestione migliore nei momenti di difficoltà per poter crescere ancora».

