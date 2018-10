Ancelotti chiama Barella al Napoli, Giuntoli: «Prima avvertite la banca»

Il nome di Nicolò Barella è uno dei più chiacchierati del calcio italiano nelle ultime settimane. Le ottime prestazioni con il Cagliari prima e la nazionale italiana poi hanno lanciato il centrocampista del '97 sotto i riflettori del calciomercato. «È forte quanto me? No, è già più forte di me quando ero giovane. È un calciatore di grande qualità, da grande squadra…da Napoli» ha detto oggi Carlo Ancelotti con una risata in conferenza stampa.



Alla battuta dell'allenatore azzurro ha risposto col sorriso anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo presente a Castel Volturno per la conferenza. «Ragazzi, per Barella bisogna chiamare in banca», ha detto il Ds azzurro scherzando sul prezzo del calciatore cagliaritano, richiesto dai migliori club italiani.

