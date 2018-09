Ancelotti: «4-4-2, si difende meglio Difficile pensare all'11 per la Juve»

Una vittoria importante, il miglior modo per presentarsi a casa della Juventus. Il Napoli di carlo ancelotti vola contro il Parma trascinato dai gol di Insigne e Milik. «Stiamo bene, siamo tutti motivati. Dalla partita con la Fiorentina abbiamo cominciando a difendere in maniera diversa e ci troviamo meglio. Quando abbiamo la palla è cambiato poco se non la posizione di Insigne che in questo momento è determinante per noi», ha detto l'allenatore azzurro ai microfoni di Sky Sport.



Poi, in conferenza, tanti complimenti alla sua squadra. «Ci siamo comportati bene, siamo in linea con i piani di inizio stagione considerato anche il calendario complicato in questo avvio. Il modulo? È semplice, in fase difensiva è un classico 4-4-2, in tanti si sacrificano in difesa, poi in fase offensiva a volte sfruttiamo le corsie esterne con gli attaccanti e altre volte con i terzini. Stasera abbiamo fatto bene, Malcuit e Mario Rui hanno spinto tanto. Dopo la gara di Torino sapevo già che avrei fatto giocare quelli che non erano stati impegnati contro i granata, avevamo bisogno di forze fresche e la prestazione di stasera mi crea dei problemi pensando a chi giocherà sabato: chiunque scenderà in campo sarà pronto e non cambierà il risultato né la strategia».



Tre vittorie di fila per gli azzurri che scoprono anche gli ultimi arrivati. «Fabián è abituato a giocare a destra, questa era una posizione nuova per lui ma ha qualità e non cambia molto., si è comportato bene così come bene ha fatto Malcuit, bravo a dimostrare tutte le sue qualità anche se deve ancora abituarsi al lavoro con gli altri difensori. L’ambiente in spogliatoio è buono, tutti sono motivati e si allenano bene rendendomi il lavoro facile e allo stesso tempo complicato. Molti meriterebbero di giocare di più, le tante partite che abbiamo mi avvantaggiano da questo punto di vista».



«Siamo soddisfatti dell’applicazione dei giocatori», ha concluso Ancelotti. «Studiamo con lo staff una strategia e loro sono bravi ad applicarla, è la cosa più importante. Siamo all’inizio della stagione, adesso abbiamo test molto difficili ma credo che possiamo crescere ancora. Ci consola e soddisfa quanto fatto fin qui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA