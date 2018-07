Ancelotti si gode il suo Napoli: «E con Milik e Mertens siamo ok»

di Gennaro Arpaia

«Abbiamo una squadra di qualità, non lo scopriamo stasera. Questa gara ci dà buone indicazioni, c’è spirito e facciamo cose positive». Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli intercettato dai microfoni di Saky al fischio finale del match amichevole contro il Carpi stravinto per 5-1 dagli azzurri. «Abbiamo avuto un’ottima concentrazione per tutto il match, anche questa è una cosa importante per questo gruppo. Allan esterno basso? Può giocare anche lì, come Hysaj può stare a sinistra. Sono giocatori esperti che possono darci una mano senza alcun problema».



Anche in avanti tante sperimentazioni per Ancelotti, in attesa di avere il gruppo al completo. «Insigne centrale? Tutte le punte che abbiamo ci aiutano molto nel gioco che facciamo. Lorenzo viene giù a prendere il pallone, sa giocare molto bene tra le linee. Ma anche Mertens e Milik ci danno una mano in quel senso», ha aggiunto. «Arek è arrivato da poco, adesso aspettiamo il 6 agosto per Mertens. Poi ci sono Inglese e Vinicius che stasera hanno anche segnato», ha risposto parlando degli eventuali arrivi di mercato. «Sono soddisfatto di questi giorni di lavoro, ci stiamo divertendo e lavoriamo senza alcuna fatica. Quando ci si diverte vengono fuori tante nuove idee».

