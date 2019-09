Ancelotti e la vittoria col Brescia: «Queste partite vanno chiuse prima»

Il Napoli si rialza dopo il ko contro il Cagliari, ma con il Brescia al San Paolo gli azzurri di Ancelotti soffrono ogni oltre aspettativa. «È stata una partita complicata, abbiamo giocato con un gran caldo, siamo felici di essere tornati a vincere dopo mercoledi», ha detto l’allenatore azzurro a Dazn. «Abbiamo sofferto tanto nel secondo tempo, ma alla fine sono arrivati i tre punti sperati. Soffrire in queste partite ci può stare, potevamo anche segnare il terzo gol, la rete di Balotelli ci ha messo in apprensione».



Una lezione da imparare per il futuro. «Queste partite vanno chiuse quanto prima. Nel finale ho chiesto a Zielinski di coprire di più», ha aggiunto Ancelotti. «Di Lorenzo sta facendo bene, non bisogna spiegargli tanto le cose e fa tutto quello che gli chiedo. Oggi ho scelto Llorente perché volevo un calciatore con fisico in area di rigore, si è mosso bene, ha atto una buona partita. Mercoledi ci aspetta una partita importante in Champions, quelli che sono rimasti in panchina saranno freschi per Genk. Inter-Juve alla prossima? Mi preoccupa di più pensare al Torino».

