Ancelotti tira le orecchie al Napoli: «Test negativo, abbiamo fatto male»

«Non è stato un test positivo, abbiamo fatto male per un’ora». Il sopracciglio di Carlo Ancelotti schizza verso l'alto, la sconfitta di Torino fa male agli azzurri e a lui. «Potevamo finirla anche 3-3, non cambiava molto la prestazione, che per me non è stata sufficiente. La partita è cambiata perché dopo il 3-0 la Juve ha modificato il suo atteggiamento e noi l’abbiamo ripresa con due calci piazzati. Lozano? L’ho inserito per dare più peso davanti».



Tanti i problemi venuti fuori stasera. «Abbiamo dato alla Juve la possibilità di pressarci e avere fiducia, nel primo tempo Fabián è rimasto isolato, quella è stata la chiave. Gli spazi per ripartire c’erano. Abbiamo provato a tenere alta la linea di pressing, ma su due gol presi la nostra difesa era piazzata», ha specificato a Sky Sport. «Dovevamo marcare meglio e più stretti, non è stato un problema di equilibri. La fase difensiva si fa con tutta la squadra, abbiamo preso sette gol, vuol dire che ci stiamo sacrificando poco».Restano i bianconeri i favoriti per questo scudetto. «La Juventus non mi ha sorpreso, ha così tanta qualità che in queste partite danno sempre il massimo», ha continuato Ancelotti. «Competere con loro? Sì, possiamo, ma abbiamo perso un’occasione, cominciando a giocare quando la partita era già persa. Resta l’amaro in bocca per un’ora molto negativa. Sarei stato deluso anche se fosse finita 3-3. Koulibaly non va rincuorato, ora potrà ritrovare la migliore condizione durante la sosta».

