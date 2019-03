Ancelotti milanista per un giorno «Grandi amici e grandi ricordi»

Un pomeriggio che profuma di passato per Carlo Ancelotti, l'allenatore azzurro che per un giorno è tornato a vestire i colori rossoneri a cui è tanto legato. Si giocava, infatti, oggi ad Anfield la «bella» tra le leggende di Liverpool e Milan, le squadre che si sono aggiudicate il trofeo della Champions per due volte tra il 2005 e il 2007, dividendosi il contro delle vittorie.



«Un meraviglioso pomeriggio di ritrovo ad Anfield. Grandi amici e grande ricordi. Un piacere!» ha scritto Ancelotti dal suo profilo Instagram ufficiale. Il match che vedeva in campo tanti ex di spessore - da Pirlo a Gerrard, poi decisivo - se l'è aggiudicato proprio il Liverpool, uscito vittorioso per 3-2.





