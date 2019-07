«I dubbi dell'Atletico su James», e il Napoli riapre la trattativa

La telenovela James Rodriguez è destinata a continuare. Secondo quanto riportato questa mattina in prima pagina dal quotidiano spagnolo Diario As, anche l'Atletico ora avrebbe dubbi sull'investimento da fare per il campione colombiano in uscita dal Real Madrid.



Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis aveva chiarito la posizione degli azzurri: in prestito o niente. Il patron azzurro vuole ripercorrere la strada del Bayern Monaco due anni fa, con i bavaresi che convinsero gli spagnoli al prestito biennale. La situazione di mercato si complica, ma di certo il club azzurro non abbandona la trattativa.





