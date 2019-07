Anche l'Atletico pensa a Fabiàn «Ma Ancelotti ha già detto no»

Non solo il Real Madrid, anche l'atletico di Diego simeone ora pensa a Fabián Ruiz. Il centrocampista spagnolo, fresco campione d'Europa Under 21 con la sua nazionale, ha acceso su di sé i riflettori della critica europea e le attenzioni dei principali club del continente. Tra questi, anche i colchoneros che, secondo quanto riportato da Diario As in Spagna, avrebbe anche contattato il Napoli nelle ultime ore.



Andrea Berta, dirigente dell'Atletico Madrid, avrebbe già parlato con Carlo Ancelotti, ma l'allenatore azzurro non ha voluto saperne di cedere alle richieste. Il calciatore è per il Napoli incedibile e addirittura il club azzurro pensa ad un pronto rinnovo di contratto per lui nelle prossime settimane.

