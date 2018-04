A difendere Younes, che non vuole più andare a Napoli, ci pensa anche il suo ex allenatore dell’Ajax. Frank de Boer, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vicenda: «Amin è stato seguito da un intermediario che ha lavorato più per il Napoli che per lui stesso, quindi è tornato. L’Ajax pensava già di averlo venduto, ma se lo è ritrovato di nuovo in rosa. Conosco il ragazzo e non posso che parlarne bene. È sempre stato il primo ad arrivare agli allenamenti e nel suo giorno libero veniva in campo per lavorare ancora. Credo che volerlo inserire a trenta secondi dalla fine non sia stata una ricompensa o qualcosa di positivo secondo me. Però capisco anche che Ten Hag ha dovuto escluderlo perché ci sono delle regole in un gruppo e tutti devono rispettarle».

