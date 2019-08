Anche il Fenerbahce su James I turchi a colloquio col Real Madrid

Si aggiunge una nuova pretendente alla lista di squadre che seguono James Rodriguez. Sul colombiano, secondo quanto testimoniato da TrtSpor, ci sarebbe ora anche il Fenerbahce, squadra turca che il Napoli conosce bene per aver trattato qualche settimana fa la cessione di Eljif elmas, diventato poi nuovo centrocampista azzurro.



Durante una delle amichevoli pre stagionali, il direttore sportivo del Fenerbahce Damien Comolli avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza del Real Madrid per prendere informazioni sulla situazione di James, ricevendo però un primo no dai blancos. Nella corsa a James - che per il momento il Real ha deciso comunque di confermare agli ordini di Zidane - il Napoli di Ancelotti resta sempre in testa con l'Atletico Madrid ancora in attesa di ulteriori sviluppi.

