Napoli, c'è anche il gol di Insigne nella nuova collezione Panini

Esce domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa 500 immagini diverse di giocatori e squadre, con riferimento a 22 tra i più importanti e titolati club al mondo. Ben 3 sono i team del campionato italiano: Juventus, Inter e Napoli. Le figurine potranno essere raccolte in un elegante album di 64 pagine, con una copertina di grande impatto grafico dove campeggiano Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Luka Modrić, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski.



Nell’album di “Panini FIFA 365” ogni club è innanzitutto presentato da due sezioni speciali, in cui appaiono l’emblema ufficiale in un innovativo formato circolare per la sezione denominata “Football Giants” e le maglie ufficiali per la sezione “The Colours Of Football”. I 22 club rappresentati all’interno della collezione hanno una doppia pagina dedicata. Ognuno di questi presenta figurine a mezzobusto e in movimento di 16 calciatori, oltre che dati statistici relativi a vittorie e goal negli ultimi 5 anni, anno di fondazione e titoli nazionali ed internazionali conseguiti. Tra le 16 figurine dedicate ai giocatori trovano spazio anche 3 “Golden Player”, giocatori di spicco che vengono quindi rappresentati con sticker speciali.



Completano i club presenti all’interno della collezione anche le squadre che hanno preso parte alla “FIFA Club World Cup”. Una sezione dedicata a questo prestigioso torneo prevede infatti, tra le 6 squadre che hanno conteso il trofeo al Real Madrid, anche Al-Jazira Club, Wydad Athletic Club, CF Pachuca, Urawa Red Diamonds, Auckland City FC, che partecipano alla collezione con la figurina della squadra schierata. In totale, i calciatori presenti nella raccolta sono quasi 400 e le aree geografiche con il maggior numero di club rappresentati nella raccolta sono l’Europa e il Sud America, rispettivamente con 16 e 3 squadre.







La collezione “Panini FIFA 365” contiene sezioni dedicate alla simbologia FIFA ed alle rappresentative nazionali maschili e femminili. L’album si apre con una pagina in cui trovano posizione le figurine speciali del logo raccolta PANINI FIFA 365, il claim ufficiale FIFA: “LIVING FOOTBALL” ed il LANCIERE PANINI e, una volta presentati i 22 club, prosegue con la “2018 FIFA World Cup Russia”, dove vengono mostrate le squadre che hanno preso parte alla fase finale della competizione ed il tabellone delle partite ad eliminazione diretta, con tanto di risultati e highlight del torneo, finale compresa. Un’intera doppia pagina è dedicata ai campioni della Francia, alle milestones e agli “award”. Altre sezioni speciali sono dedicate a “FIFA/Coca-Cola Women’s World Ranking” e “U-20 Women’s World Cup France 2018”, vinte rispettivamente dagli Stati Uniti e dal Giappone. Chiude l’album la sezione “Football Inspiration”, dedicata alle giovani stelle emergenti del calcio mondiale.



“Panini FIFA 365 è diventata da tempo un grande classico, una raccolta di riferimento per tutti i collezionisti che desiderano avere le figurine di campioni e grandi club internazionali”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “Siamo particolarmente orgogliosi del successo riscosso negli scorsi anni, successo che ci dà l’opportunità di continuare a proporre la raccolta, arricchendola anno dopo anno, andando anche a coprire i più grandi eventi FIFA per squadre di club e Nazionali. La possibilità offerta ai collezionisti di ‘entrare in contatto’ con celebri club, anche molto distanti dal punto di vista geografico, è sicuramente uno dei valori aggiunti di questa importante collezione e fonte di curiosità ed interesse per tutti gli appassionati di calcio”.



La collezione “Panini FIFA 365” è realizzata su licenza ufficiale FIFA ed sarà in vendita in tutte le edicole da domani venerdì 19 ottobre. Una bustina contiene 5 figurine e costa 0,70 euro, mentre l’album è venduto nello Starter Pack, una comoda soluzione per iniziare la collezione che prevede anche 5 bustine e costa 3,50 euro. Oltre che in Italia, Panini distribuirà questa raccolta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA