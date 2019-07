Anche il Napoli saluta De Nicola: «Tanti anni di successi, grazie»

È sempre stato al fianco del Napoli di De Laurentiis, ma da oggi le strade del club azzurro e del dottor Alfonso De Nicola si sono ufficialmente divise. Il contratto azzurro del medico beneventano è scaduto ieri, non rinnovato dal club, ed ora anche il patron napoletano ha voluto salutare con un lungo comunicato dal sito ufficiale.



«Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, sono stati 14 anni di grande collaborazione e di grandi successi, ottenuti anche grazie alla tua eccellente professionalità, cura e attenzione che hai sempre avuto nei confronti di tutti i calciatori che si sono avvicendati durante questo fantastico cammino del Napoli» si legge. «Sempre con il sorriso, e minimizzando momenti di tensione per qualche grave incidente. Onesto intellettualmente e ineccepibile professionalmente, hai cavalcato con successo le stagioni di un Napoli sempre in crescita. Un grazie infinito, caro Alfonso. Auguri per il tuo nuovo centro ONE di prevenzione, riabilitazione, ricerca e formazione. Ancora una tua ulteriore attività con la quale sarai molto utile alla società civile e a tutti gli uomini di sport che vorranno consultarsi con te avendo il privilegio di attingere alla tua esperienza».



Grazie professor De Nicola e in bocca al lupo ! https://t.co/rBbUoABSsa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 1 de julio de 2019

