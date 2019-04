Anche il Napoli scrive ai parigini: «Attoniti per il rogo di Notre Dame»

Il disastroso incendio che ha colpito la Francia e Notre Dame non lascia indifferente il Napoli che Parigi la conosce molto bene. Prima di Natale, infatti, gli azzurri di Carlo Ancelotti erano stati nella capitale francese per il match di Champions League contro il Paris Saint Germain ammirando le bellezze presenti, dalla Tou Eiffel alla Cattedrale tanto famosa.



«Tutto il Napoli è attonito per l’incendio che sta devastando Notre Dame, uno dei luoghi più importanti della cultura e dell’arte al mondo». Il club azzurro ha voluto manifestare con poche parole la vicinanza al popolo parigino, colpito ancora una volta dall'ennesimo dramma che ha sorpreso tutti.





Tutto il Napoli e’ attonito per l’incendio che sta devastando Notre Dame, uno dei luoghi più importanti della cultura e dell’arte al mondo. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 15 de abril de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA