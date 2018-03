Anche il Napoli su Andrè Silva: il portoghese può lasciare il Milan

8 gol in Europa quest’anno, ma a secco on campionato. Per Andrè Silva una stagione strana, difficile questa prima in Italia con la maglia del Milan. Il portoghese potrebbe anche cambiare subito aria la prossima estate: i rossoneri, infatti, che avevano puntato forte su di lui solo pochi mesi fa, promuoveranno la crescita incredibile di Patrick Cutrone e tratterranno sicuramente in organico Nikola Kalinic, attaccante maturo, esperto, che consentirà maggiori sicurezze.



Nonostante il rendimento un po’ deludente del portoghese, come riportato da Rai Sport, per Andrè Silva potrebbe esserci comunque la fila di pretendenti. Il Monaco, il Valencia, ma anche il Napoli sarebbero le squadre disposte a puntare su di lui, un classe 1995 che può ancora mostrare quelle doti riconosciutegli dagli scout di tutta Europa negli anni passati.



Giuntoli, in attesa delle evoluzioni del mercato, sa di dover rinforzare il pacchetto offensivo il prossimo anno, regalare alla coppia Mertens-Milik un nuovo compagno duttile e pronto ad integrarsi negli schemi azzurri. O anche a sostituire un eventuale partente. E il giovane milanista potrebbe essere la giusta scommessa. Il suo valore non è più quello dell’estate scorsa, quando era arrivato a Milano per 40 milioni di euro, elemento in più per interessare al Napoli.

