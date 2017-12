Anche Ounas cambia look: nuovo taglio di capelli per l'algerino | Foto

Un po' Lorenzo Insigne, un po' Marek Hamsik. In ogni caso, nel segno della cresta: anche Adam Ounas ha scelto di cambiare look in vista dell'ultima uscita del 2017 e contro il Crotone, venerdi sera, presenterà un nuovo taglio di capelli opera di Gennaro Capasso, hairstylist molto noto nel mondo del calcio, visto che dalle sue forbici sono passati anche Insigne, Alex Sandro, Kolarov o Mauro Icardi.



«Grazie, fratello» gli scrive Ounas dal suo account Instagram. Per l'esterno algerino offensivo, arrivato a Napoli l'ultima estate, anche contro il Crotone potrà esserci l'ennesimo banco di prova: la prestazione contro l'Udinese in Coppa Italia, prima volta da titolare, ha confermato tutte le sue qualità ma anche l'inesperienza che non gli permette di essere un elemento fisso nelle rotazioni azzurre.







