Napoli, De Laurentiis torna a parlare: «Amo Sarri, ma ha molti dubbi»

Non si ferma l’onda lunga delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che, dopo le interviste concesse ieri, torna a parlare anche ai microfoni della radio ufficiale del Napoli. «Il campionato è stato falsato, ma non solo ora. Sono anni che viene falsato. A pensar male si fa presto, quindi non vogliamo farlo. Però il VAR va modificato togliendo la responsabilità dalle mani degli arbitri, perché gli arbitri devono essere neutri altrimenti non possono far bene il loro lavoro», le sue parole. «Al VAR metterei tecnici esterni che segnalano agli arbitri eventuali correzioni. Con il suo utilizzo quest’anno la distanza tra noi e la Juve è diminuita, fosse stata usata bene sempre saremmo addirittura avanti, avremmo i punti per vincere lo Scudetto».



Non si fermano le parole del numero uno azzurro sulla gestione arbitrale di questa stagione. «Sono arrivato nel calcio nel 2004, già un anno dopo denunciai cose che non funzionavano. Guarda caso, nel 2006, scoppiò Calciopoli. E questo non è un problema solo italiano, ma che riguarda l’Europa. Quando l’UEFA non vuole introdurre il VAR a me un po’ puzza, evidentemente c’è qualche interesse economico preciso. Con Real Madrid e Liverpool in finale di Champions ci sarà maggiore attenzione e quindi maggiori introiti».



Impossibile, poi, non parlare del futuro della panchina napoletana. «Sarri fu da me scelto tre anni fa. Ricordo che alcuni tifosi si lamentarono per la scelta, poi ha fatto molto bene. Lui ha studiato il calcio per tanti anni, ha fatto una grande cavalcata fino ad arrivare a Napoli. Ma negli anni precedenti non aveva mai gestito una rosa importante ed eterogenea come la nostra. Non è un uomo di mercato, l’abbiamo sempre fatto io, Chiavelli e Giuntoli. Ma se tu questi ragazzi non li fai giocare, disperdi una crescita ed un patrimonio. Abbiamo avuto tante richieste per calciatori che non stanno giocando tanto come Rog o Diawara. Lo stesso Mario Rui non avrebbe giocato senza l’infortunio di Ghoulam», ha ammesso il presidente. «A Sarri sono molto affezionato, ha ancora due anni di contratto. Ma se continua a volere campioni o star da tanti milioni, non possiamo permetterceli. Forse nemmeno la Juve può, perché il calcio italiano fattura meno degli altri. Secondo me con Sarri possiamo ancora lavorare tanto, che può darci ancora moltissimo, voi non lo conoscete ancora. Ma ha molti dubbi su Napoli, sul suo contratto, sul suo ingaggio. Gli dico di stare sereno, questa è casa sua. Ma se non se la sente, se c’è qualcuno che vuole pagare la sua clausola e vuole andar via, non possiamo obbligarlo a restare».



Di eventuali alternative ora De Laurentiis non vuole parlare. «Conte è un amico, una persona che stimo molto, ma ci sono tanti altri allenatori bravi in Europa e nel mondo. Ancelotti? Ci siamo sempre sentiti negli ultimi anni, è una bella persona e ha fatto la storia del calcio. Ma sarebbe un peccato disperdere quanto abbiamo fatto in questi anni, con Sarri abbiamo costruito «La Grande Bellezza». Ma il film ha vinto l’Oscar, noi non abbiamo vinto niente ancora. C’è ancora da fare, se poi vuole andare a vincere altrove… Tifosi festeggiano il terzo scudetto sui social? Non è provocazione, se il VAR avesse scelto bene lo avremmo vinto. Matematicamente potremmo ancora vincerlo».



Ma il mercato non si ferma solo alla panchina, con il Napoli che cerca da mesi l’alternativa alla partenza di Pepe Reina. «Seguiamo da tempo Rui Patricio e Leno, sono due trattative entrate nel vivo. Abbiamo incontrato lo Sporting in Portogallo e parlato con gli agenti di Leno. Il bomber da 20 gol? Non possiamo dirlo, è un signore che gioca in altro campionato e ha già segnato una ventina di gol. Non posso dirvi di più, lo scoprirete a Dimaro. Torneremo in Trentino anche questa estate. In Cina stiamo costruendo un centro sportivo dove probabilmente cominceremo il ritiro ma dal 2019, per poi tornare a Dimaro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA