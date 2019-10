Ancora problemi fisici per Mario Rui ma il terzino non torna a Napoli

I problemi fisici di Mario Rui non sono finiti, così il terzino portoghese non prenderà parte al match di questa sera contro il Lussemburgo. Il ct della nazionale portoghese Fernando Santos ha lasciato fuori dai convocati il terzino azzurro per la gara di qualificazioni ad Euro 2020 proprio a causa dei problemi che Mario Rui si trascina dalla scorsa settimana.



Il portoghese era volato a Lisbona rispondendo alla chiamata della sua nazionale, ma dopo questa esclusione non tornerà a Napoli, restando a disposizione di Fernando Santos anche per la prossima gara contro l'Ucraina in programma il 14 ottobre.

