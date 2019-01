Una foto rassicurante con l'amico e assistente napoletano Stefano Ceci: a poche ore dall'intervento subito presso la clinica Olivos di Buenos Aires per un'ernia ombelicale, l'ex campione Diego Armando Maradona è tornato a casa in compagnia delle sorelle. Dovrà osservare una settimana di riposo per poi rientrare in Messico e riprendere la preparazione con la squadra dei Dorados, quella che allena dalla scorsa primavera.



