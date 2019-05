Napoli, ecco Arias e Grimaldo: sarà rivoluzione sulle fasce

di Roberto Ventre

Il Napoli sonda con attenzione le nuove fasce. Il lavoro sul mercato in entrata è concentrato soprattutto sui terzini, l'attenzione è rivolta ai due nuovi laterali. Abbandonata la pista Lazzari, resta non semplice quella dell'inglese Trippier, ora finalista di Champions con il Tottenham. A destra così risalgono le quotazioni del colombiano Arias dell'Atletico Madrid, già cercato dal club azzurro durante la scorsa sessione di mercato. I colchoneros però non fanno sconti: la valutazione è 40 milioni, quella della clausola rescissoria. A sinistra resta caldo il nome dello spagnolo Grimaldo del Benfica, anche lui come Arias già in passato nel mirino del Napoli: la valutazione è di 40 milioni, in corsa anche Juventus e Borussia Dortmund. A sinistra restano alte le quotazioni di Teo Hernandez, il francese che ha giocato in prestito alla Real Sociedad e tornerà al Real Madrid ma sarà rimesso nuovamente sul mercato dai Blancos per una cifra di trenta milioni.



ATTACCO E CENTROCAMPO

Il numero uno nella lista è Lozano, l'attaccante della nazionale messicana che Ancelotti ha avuto modo di apprezzare da vicino durante il Mondiale in Russia. Il Psv lo valuta 40 milioni e la concorrenza è alta, visto che adesso è pronto a scendere in campo con decisione anche il Psg dopo l'interesse già manifestato da tempo da parte del Manchester United. Altro obiettivo azzurro è l'argentino Almendra del Boca Juniors, 19 anni, un giovane di grandi prospettive, la cui valutazione ora è di 20 milioni: diversi club sono interessati a lui come Inter, Tottenham, Benfica e Psg. Monitorato il mercato estero ma ovviamente anche quello della serie A, due i centrocampisti seguiti con grande attenzione dal Napoli: il francese Veretout, 26 anni, della Fiorentina e il francese naturalizzato algerino Bennacer, dell'Empoli.





