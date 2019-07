Arriva Mertens: è Ciro-mania gol a porta vuota, tifo scatenato

L'arrivo di Mertens ha scatenato subito l'entusiasmo dei tifosi azzurri. È bastato un attimo che in mattinata il belga facesse capolino a bordocampo sulla pista di atletica, in compagnia di Milik, e subito è partito il coro «Ciro, Ciro» dei tifosi azzurri in tribuna. Entusiamo ancora maggiore in pomeriggio quando il belga ha cominciato gli allenamenti con gli altri nazionali arrivati ieri in ritiro e Maksimovic che aveva saltato parte della seduta mattutina per un leggero infortunio: i tfosi sistemati sul prato lo hanno subito acclamato mentre si avviava al lavoro in palestra, poi le prime esercitazioni con il pallone sul campo e un simpatico siparietto a fine allenamento: Dries ha richiamato l'attenzione dei tifosi e ha segnato un gol a porta vuota esultando verso di loro.



